Jenseits von Gut und Böse - Finissage

In ihrer gemeinsamen Ausstellung im Kunstverein Schwäbisch Hall legen Margarete Hahner und Caro Suerkemper den Fokus auf ihre religiöse Prägung. Die ersten Begegnungen mit der Kunst hatten sie in der Kirche. Die kontemplative Atmosphäre, das Schweigen und die Langeweile, denen sie als Kinder ausgesetzt waren, führten zur intensiven Beschäftigung mit Bildwerken der Gotik und der Romanik. Die Riten und die spirituellen Inhalte der katholischen Tradition bilden für sie zudem einen unerschöpflichen Vorrat an Ideen und Vorstellungen, die ihre Arbeiten intuitiv beeinflussen. Caro Suerkemper lebt in Berlin, Margarete Hahner in Los Angeles.