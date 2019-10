Jenseits von Worten

Sopranistin Prof. Angelika Luz und Kantor Steffen Mark Schwarz spüren musikalisch den Themen Tod und Sterben nach. Über Werke von Johann Sebastian Bach, Arvo Pärt und weitere bedeutenden Komponisten der Neuen-Musik-Szene befassen sich die Künstler am Volkstrauertag mit dem Leben, begleitetem Sterben und der Schnittstelle des Todes.

Die Gäste sind eingeladen, sich zum Nachdenken anregen zu lassen: Angst, Mut und Vertrauen können neue Perspektiven eröffnen.

Prof. Angelika Luz war als Koloratursopranistin an zahlreichen namhaften Bühnen in Europa engagiert. Sie arbeitete als Solistin mit renommierten Orchestern und Kammermusikensembles zusammen. Ihre Solo-Programme reichen von den Klassikern bis zu Uraufführungen junger Komponistinnen und Komponisten. Außerdem hat Luz als Dramaturgin und Regisseurin über 45 Produktionen erarbeitet. 2007 wurde sie als Professorin für den Studiengang Master Neue Musik/Gesang berufen und leitet seit 2011 das „Studio für Stimmkunst und Neues Musiktheater“ in Stuttgart.

Steffen Mark Schwarz hat Kirchenmusik, Schulmusik und historische Tasteninstrumente an den Musikhochschulen in Stuttgart, Trossingen und Kopenhagen und Musikwissenschaft an der Universität Tübingen studiert. Von 2002 bis 2009 war er Assistent des Kirchenkreiskantors in Stuttgart. Anschließend arbeitete er als Kantor und Organist im Team der Münsterkantorei Ulm. Als Dozent und in Verbindung mit seiner Dissertation widmete Schwarz sich der musikpädagogischen Forschung. Nebenbei konzertierte er im In- und Ausland. Mit Ursula Cantieni setzt er regelmäßig Textprogramme in musikalische Lesungen um. Seit März 2012 ist er Kantor und Organist in der Martins- und der Kapellkirche.