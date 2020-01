Jeremias - Du musst an den Frühling glauben

Ihre Songs handeln von Freimut, jugendlicher Ungeduld und einem Überschuss an geballter Energie.Sie singen und spielen sich ihr träumerisches Weltbild von der Seele, welches neben der totalen Ungezwungenheit auch melancholische Facetten aufweist.Am Ende ist es allerdings die Fusion aus zeitgemäßer Poesie mit einer Prise „Hesse“auf tanzbaren 70s-Vibes, die ihre persönliche Note des Disko-Funk ausmacht.Mitte Mai veröffentlichten JEREMIAS ihre vielgelobte Debüt-Single „Alles“. Pünktlich zum Sommeranfang erschien mit der luftigen, überaus tanzbaren Indie-Disco-Funk Nummer „Sommer“bereits die zweite Single samt Video. Der Song handelt allerdings -im Gegensatz zu möglichen Erwartungen -nicht nur von Sonnenschein, Freiheit, Roadtrip-Feeling und Zufriedenheit, sondern ebenso von Selbstzweifeln und Verlustängsten, einem inneren Konflikt zwischen loslassen und festhalten, sich hingeben und alles kontrollieren zu wollen.

Zwischen der kompletten Hingabe auf der einen und den egozentrischen Trieben auf der anderen Seite steht über allem dennoch die Bitte nach Beistand in schwierigen Zeiten wie sie es „nach dem Sommer" seien.Nach einem ausgedehnten Festivalsommer, in dem die vierköpfige Band zahlreiche namhafte Festivalbühnen bespielt,geht es im Februar 2020 mit ihrer Debut EP „Du musst an den Frühling glauben“ (VÖ 04.10.2019) auf große Deutschlandtour quer durch die Clubs der Republik. Ihre wachsende Fangemeinde kann sich auf begeisternde Konzerte, viel musikalische Leidenschaft und den ganz besonderen extrem tanzbarenSound dieser spannenden jungen Band freuen.