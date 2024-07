Jazzclub-Biergarten: Jan Hauf Quartett

Jan Hauf, 2006 in Reutlingen geboren, hat schon im Alter von 4 Jahren zu seinem Instrument, dem Schlagzeug, gefunden. Mit 13 Jahren spielte er bereits auf ersten Jam Sessions im Jazz Keller in Reutlingen.

Im Alter von 15 bekam Jan einen PreCollege-Platz an der Musikhochschule Mannheim, bei Prof. Peter Gall, bei dem er 2 Jahre lang im Rahmen dieses Programms Unterricht bekam. Nach Abschluß des Abiturs konnte Jan direkt, also mit 17 Jahren anfangen, regulär Jazz-Schlagzeug in Mannheim zu studieren. Jan gewann im Laufe seiner noch jungen Karriere diverse Preise. Neben dem 1. Preis bei Jugendmusiziert im Bundeswettbewerb, zum Beispiel auch Preise bei dem internationalen Wettbewerb Swiss Percussion Competition. Seine Mitmusizierenden Henriette Thorun, David Sanwald und Justin Zitt lernte er auch an der Musikhochschule Mannheim kennen. Mit ihnen durfte er schon diverse Konzerte gestalten. Sie sind alle professionelle Musiker:innen, am Ende ihres Studiums, welche schon einen Namen in der Jazz-Szene haben. Es wird ein buntes Programm, von klassischem Jazz bis Pop, so dass es ein schöner Abend für alle wird, bei dem der Gefallen an der Musik im Mittelpunkt steht.

Mitgliederstammtisch franz.K

Wir wollen uns regelmäßig mittwochs in unserem schönen Biergarten treffen.

Austausch und kennenlernen immer ab 19:00 Uhr.

Haltet Ausschau nach dem Tisch mit dem Anker!

Wir freuen uns auf Euch!

Der Mitglieder AK