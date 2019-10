× Erweitern Foto: Ben Brown Jeremy Loops

„Germany is quickly becoming one of my favourite places in the world to play.“ Das schreibt JEREMY LOOPS auf Facebook über seine Deutschland-Tour im vergangenen Januar. Die Zuschauer seien durchgedreht, selten habe er außerhalb von seiner südafrikanischen Heimat vor den Clubs derart lange Schlangen erlebt. In Wiesbaden stand er mit einem Fuß schon unter der Dusche und kam dann doch noch für eine

Zugabe auf die Bühne zurück, weil die Leute so getobt haben. Kurz: Das Publikum und er haben sich ineinander verliebt. Was ja auch kein Wunder ist, hat Loops zusammen mit seiner Band doch grandiose Shows abgeliefert.

Man soll ja durchaus vorsichtig sein mit dem Wort authentisch, doch auf den Umweltaktivisten und passionierten Wellenreiter trifft es einfach zu. Aber Loops ist mit seiner Musik nicht nur glücklich, sondern auch extrem erfolgreich. Sein erstes Album „Trading Changed“ brachte ihm sofort Gold und wurde bei den MTV Africa

Awards als afrikaweit bestes Pop & Alternative-Album ausgezeichnet. Spotify erklärte ihn offiziell zum meist gestreamten Südafrikaner. Sein zweites Werk „Critical As Water“ aus dem vergangenen März ist bei den kommenden South African Music Awards als Best Alternative Album und die Single „Gold“ als Music Video of the Year nominiert. Seine Konzerte sind weltweit ausverkauft und das zu Recht. Dabei ist es ganz egal, ob er mit Gitarre und Loopstation auf die Bühne kommt oder mit seiner fünfköpfigen Band oder, wie beim Encore in Wiesbaden, sich rein akustisch mit der Klampfe auf den Barhocker setzt und seine Songs singt. Diese Mischung aus Folk und Pop mit Reggae-Einschlag zündet einfach in jeder Konstellation. Jetzt hat JEREMY LOOPS bestätigt, dass er in seinem neuen Lieblingsauftrittsland ein paar weitere Konzerte spielen wird: Im November kommt er für vier weitere Auftritte zu uns.

Weitere Informationen zu Jeremy Loops unter:

jeremyloops.com