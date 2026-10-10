JEREMY PINNELL & BAND (USA)

Jeremy Pinnell wuchs in der Nähe des Ohio River auf und kam schon früh mit einer musikalischen Vielfalt in Berührung, die so grenzenlos war wie der Himmel über dem Mittleren Westen.

Mit seinem Debütalbum „OH/KY“, das den Grundstein für seine Karriere legte und stilistisch zwischen Rust-Belt-Roots und rauem, unverfälschtem Country angesiedelt ist, machte er erstmals auf sich aufmerksam. In der Folge entwickelte er seinen Sound konsequent weiter und ließ dabei verstärkt die Einflüsse einfließen, die ihn bereits in seiner Jugend in Kentucky geprägt hatten.