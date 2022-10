Jermaine Landsberger Quartett

Ein Avantgardist am Piano!

Jermaine Landsberger zählt heute durch seine Ausbrüche aus der Gypsy Tradition als Avantgardist der europäischen Gypsy-Szene am Piano. Ihn zeichnet ein kraftvolles und sogleich melodisches Pianospiel, verknüpft mit hörbaren Elementen der Gypsy Musik, aus. Mittlerweile kann Jermaine Landsberger auf europaweite Tourneen mit internationalen Musikern, wie z.B. Randy Brecker, Bob Mintzer, Larry Coryell u.v.m. zurückblicken. Landsberger´s US Debüt Album „Gettin Blazed“ sorgte auch in den Staaten für Furore. Tenorsaxofonist Rick Margitza stammt aus Detroit und gehört zu den “Young Lions”, die die internationale Jazzszene Ende des 20. Jahrhunderts aufmischten. Margitza´s Vorfahren waren Roma aus der Slowakai, in seiner Familie wurde ungarische Romamusik gespielt, um so passender ist somit die Zusammenarbeit mit dem Sinti-Pianisten Jermaine Landsberger. Mit dem New Yorker Elitedrummer Donald Edwards, sowie dem aus Philadelphia stammenden Bassisten Darryl Hall hat Landsberger einen Volltreffer gelandet!