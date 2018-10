Jermaine Landsberger Trio

Sandro Roy

Es erwartet Sie eine Gypsy Jazz Night mit swingender Violine, die der blutjunge Geiger Sandro Roy mit Energie, Technik und Begeisterung unter Feuer setzt. Genau wie Jermaine Landsberger entstammt Roy einer hochmusikalischen Sintifamilie. Kein anderer als Landsberger und sein Trio, das den Jazzkeller bereits im Frühjahr 2017 gemeinsam mit Torsten Goods in good vibrations versetzt hat, haben dieses klassisch ausgebildete große Talent für den Jazz entdeckt und zusammen mit ihm das Album „Souvenir de Paris“ aufgenommen. Die atemberaubenden Tempi und Läufe, mit denen die beiden Vollblutmusiker Landsberger und Roy bei uns zu hören sind, werden von Joel Locher am Bass und Guido May am Schlagzeug mühelos aufgenommen und beantwortet. Beide haben schon mehrfach in Esslingen geswingt. Alle vier Musiker beherrschen die Kunst der Improvisation und des Dialogs, die für eine temperamentvolle und wahrhaft jazzige Mischung sorgt!

Sandro Roy entlockt seiner Geige zwischendurch auch besinnliche Töne, sodass Sie bei uns beschwingt und stimmungsvoll in die Adventszeit starten können!

Jermaine Landsberger / PianoSandro Roy / ViolineJoel Locher / BassGuido May / Schlagzeug