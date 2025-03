Jerry Lu Trio

Die Live-Auftritte des Kölner Pianisten Jerry Lu mit seinem Trio gelten als legendär. Über ein Jahrzehnt spielen die Musiker bereits zusammen - zwischen Straight Ahead und Modern, Swing und Groove, mal mit furios schnellen Stücken, mal mit zarten Balladen, in denen jeder Ton zu schweben scheint.

Jerry Lus Musik ist eine Mischung aus eigenen Kompositionen und Standards des Great American Songbook, die hier eine erfrischend moderne Deutung erfahren. Eingängig und elegant kommt die Musik daher, federleicht und lässig fließen Melodien und Rhythmen. Deutlich zu hören ist die Verbeugung vor Thelonious Monk: Zwischen perlenden Akkorden und rasanten Läufen setzt Jerry Lu punktgenau die entscheidenden Akzente. Mit seinen langjährigen Trio-Partnern Stefan Rey und Niklas Walter hat er im vergangenen Jahr das Album `In Two Minds` veröffentlicht. „Es swingt am Rhein…“ `Jazz thing`.

Jerry Lu (Piano)

Stefan Rey (Bass)

Niklas Walter (Drums)