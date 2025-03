JERRY WELDON QUARTET – JAZZ-Frühling

Swingender Jazz feat. den New Yorker Tenor Giganten Jerry Weldon! Seit über 45 Jahren prägt er die New Yorker Jazzszene und gilt als einer der begnadetsten und gefragtesten Solisten. Sein Spiel erinnert an Großmeister wie Dexter Gordon, Gene Ammons, Stanley Turrentine – voller Swing, Blues, Spielfreude und virtuoser Leichtigkeit.

Internationale Aufmerksamkeit verschaffte er sich durch die Zusammenarbeit mit Jazzlegenden wie Lionel Hampton, George Benson, Jimmy Cobb, Mel Tormé, Cedar Walton, Joey DeFrancesco etc… Seit 1990 ist er Solist der Harry Connick Jr. Band.

Unterstützt wird er von herausragenden Akteuren der europäischen Jazzszene – Mit Giorgos Antoniou einer der international gefragtesten Bassisten, Xaver Hellmeier am Schlagzeug, der sich bereits über Europa hinaus einen Namen gemacht hat und Julian Schmidt am Klavier, Rising Star der europäischen Szene.

“…one of the strongest tenormen on the scene today.”

~ MVD Entertainment Group

“Jerry Weldon is one of today’s leading proponents of Soul Jazz who represents the ‘bar-walkin’, hard-blowing, tenor legends in our contemporary American Jazz scene.” ~Gary Walker, WBGO Radio

“A thoughtful soloist whose subtle swing has plenty of fiber.”

Ira Gitler, The Biographical Encyclopedia of Jazz.

Besetzung:

Jerry Weldon (tsax)

Julian Schmidt (p)

Xaver Hellmeier (dr)

Giorgos Antoniou (b)

