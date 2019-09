Jersey Julie Band

Julie ist in New Jersey in USA geboren (daher auch ihr Künstlername) und dort und in New York in einer äußerst musikalischen Familie aufgewachsen. Sie begann im Alter von 8 Jahren mit dem Saxophonunterricht und wurde im Lauf der Zeit von den verschiedensten Musikstielen wie Jazz, Blue Grass, Country, Blues, Folk, Gospel u.a. geprägt.

Mit einem riesigen Talent ausgestattet, eroberte sie schon bald mit verschiedenen Bands die Bühnen der Welt, beginnend in Chicago, wo sie 8 Jahre gelebt hat. Seit 2010 spielt sie zusammen mit ihrem französischen Ehemann Olivier Mas, der sie mit seiner Gitarre perfekt ergänzt.

In den letzten 15 Jahren hat sie bei vielen Festivals in USA und Europa gespielt (Chicago Blues Festival, Blues to Bop Festival Lugano, Cognac Blues Passion in Frankreich, Eutin Blues Festival). Freuen Sie sich auf hochklassige Musik und eine energiegeladene Bühnenshow.