Jerusalem Duo - 1700 Jahre jüdisches Leben

Jüdisches Leben in Deutschland ist bis heute kunterbunt und aufregend! Neben der notwendigen Erinnerungskultur gibt es eine Fülle an kulturellen Leckerbissen in Musik und Inszenierung. Historische Orte wie die ehemalige Synagoge in Freudental und das dort entstandene Pädagogisch-Kulturelle Centrum laden zur Begegnung mit der jüdischen Welt gestern wie heute ein und entführen uns auf einen Theaterspaziergang mit dem Wunderrabbi Joseph Mayer Schnaittacher.

Die Landräte aus Ludwigsburg und dem Oberen Galiläa / Israel erzählen von einer seit vielen Jahren intensiv gepflegten Partnerschaft zwischen beiden Landkreisen. Aus den USA zugeschaltet wird Toby Sonneman, die Fotos aus dem letzten Sommer der Freudentaler Juden vorstellt. Einblicke über das jüdische Leben in Deutschland gibt die Rabbinerin NN (angefragt), die auch zum Gespräch bereitsteht. Begleitet wird dieser abwechslungsreiche Abend von der wunderbaren Musik des Jerusalem Duo mit der Harfinistin Hila Ofek und dem Saxophonisten Andre Tsirlin.

Details: Freie Platzwahl

Beginn: 19 Uhr