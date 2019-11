JES! Benefizkonzert für die Sternstunden e.V.

× Erweitern Plakat: Martin Doppelhammer JES! Benefizkonzert

Wir – das Damen-Trio JES mit Anna Andreeva am Piano - freuen uns, dass wir dieses Jahr unser Benefizkonzert in den Kammerspielen veranstalten dürfen.

Letztes Jahr haben wir in der Friedenskirche in Ansbach unser Konzert „Hands make hearts“ erfolgreich durchführen können. Wir haben für die Herzen für Krebspatienten rund 1500 € an Spenden eingenommen, die dann an verschiedene helfende „Hands“ verteilt wurden, welche davon Material für neue Herzen gekauft haben. Außerdem hat unsere Aktion offensichtlich auch viele neue „Hands“ motiviert mitzumachen, sodass auch Schulen und Kirchenkreise angefangen haben zu nähen, um den Krebspatienten ihr „Herz zu schenken“. (Mehr Info über die Aktion auf unserer Homepage www.trio-jes.de)

Dieses Jahr widmen wir den Kindern. Die Hilfe von Sternstunden e.V. ist ja eine Institution, die kein Spendengeld in der Verwaltung verschluckt. Somit kommen alle Spenden voll den Kindern zu Gute. Deshalb singen wir dieses Jahr für die Kleinsten oder Kleinen, die nicht nur in der weiten Welt, sondern auch bei uns oft Hilfe nötig haben, es werden auch einige Projekte in Franken unterstützt.