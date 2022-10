JESCA HOOP (USA) - Support: Chloe Foy

Die in Kalifornien geborene und jetzt in Manchester lebende Jesca Hoop ist das, was man eine Musikerin der Musiker nennen könnte.

Sie wurde von Tom Waits entdeckt und von Peter Gabriel als Sängerin in seiner Band auf Tournee geholt, doch erst ein Anruf von Guy Garvey von Elbow brachte sie dazu, nach Großbritannien zu ziehen. Ihr jüngstes Album „Stonechild“, das von John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding, This is the Kit) produziert wurde, wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt, und es ist leicht zu erkennen, warum: Ihre wunderschönen, in der Folk-Tradition verwurzelten Songs sind detailreiche, akustisch geführte Stücke, die vor Ideen nur so strotzen.