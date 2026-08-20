Als Frontmann der kalifornischen Hardcore-Schwergewichte Stick To Your Guns ist Jesse Barnett weltweit für seine unbändige Bühnenenergie, rasiermesserscharfe Riffs und kompromisslose politische wie gesellschaftliche Botschaften bekannt. Seit über zwei Jahrzehnten prägt er mit seiner Band die internationale Heavy-Music-Szene. Doch wer Barnett nur als Shouter brachialer Hymnen kennt, verpasst eine seiner faszinierendsten Facetten: seine emotionale und tiefgründige Seite als Singer-Songwriter.

Abseits von verzerrten Gitarren und Moshpits beweist der US-Amerikaner regelmäßig ein außergewöhnliches Gespür für Melodie und textliche Tiefe. Ob mit seinem atmosphärischen Indie-Pop-Projekt Trade Wind oder unter eigenem Namen – Barnett versteht es, große Gefühle in ein reduziertes, akustisches Gewand zu kleiden. Seine Solo-Musik bewegt sich zwischen verletzlichem Folk, melancholischem Indie und tiefgründigem Storytelling, verliert dabei jedoch nie die rohe Ehrlichkeit und Haltung, die ihn auch als Hardcore-Ikone auszeichnen.

Im Rahmen einer kleinen Solotour kommt Jesse Barnett nun für eine Reihe ausgewählter Akustikshows nach Europa.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein ganz besonderer Abend: Nur mit einer Gitarre und seiner markanten Stimme bewaffnet, wird Barnett sowohl eigenes Solomaterial als auch völlig neu interpretierte Stücke präsentieren. Diese Shows bieten die seltene Gelegenheit, einen der profiliertesten Köpfe der modernen Core-Szene in einem extrem privaten, nahbaren und intensiven Rahmen live zu erleben.