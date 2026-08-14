Jesseca Naddaf: Maqām - Stimme der inneren Welt

Maqām ‒ Melodien aus der klassischen Musik des Nahen Ostens.

Jesseca Naddaf ist syrisch-deutsche Vokalistin der Maqām (arab. „Ort des Verweilens“). Mit Maqām aufgewachsen, eröffnete sich ihr in einer ersten prägenden Begegnung ein neues Bewusstsein. So wurde Maqām zu einer zentralen Kraft in ihrer Biografie und auf ihrem Weg zur inneren Welt des Innehaltens und Verweilens ‒ durch Zeiten des Krieges und des Wandels.

Mit ihren Konzerten teilt Jesseca ihre Begegnung mit Maqām und belebt die heilende Kraft der Musik. Durch Stimme, Atem und sanfte Rhythmen von Oud, Daf und Riq entsteht ein „Ort des Verweilens“, der den Zuhörenden selbst einen Zugang zur inneren Welt eröffnet.