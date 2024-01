Szenisches Spiel leicht gemacht

Musiktheater stellt die Verbindung von Musik, Sprache, Bild, Szene und Bewegung zu einer künstlerischen Ausdrucksform her. So ermöglicht es eine Fülle musikalischer Verhaltensweisen und sinnlicher Erfahrungen. Die Kinder singen, schauspielern und tanzen auf der Bühne, schreiben Geschichten für die Spielfassung, malen die Bühnenbilder und stellen Kostüme und Requisiten her.

Wie Musiktheater in der der Praxis umgesetzt werden kann, vermittelt Dozentin Lie Bruns in dieser Fortbildung. Dabei werden vielfältige praktische Tipps zur Umsetzung in Grundschulklassen angeboten. So erarbeiten die Teilnehmenden singend und spielend die Lieder eines Kindermusicals und bringen einige Szenen „auf die Bühne“.

Die Fortbildung richtet sich an Musikschullehrkräfte, die mit Musik und Kindern an Grundschulen arbeiten oder zukünftig arbeiten möchten.

Dozentin:

Lie Bruns ist Grundschullehrerin in Düsseldorf-Kaiserswerth. Schwerpunkt ihrer musikpädagogischen Arbeit ist eine intensive Chor- und Musiktheaterarbeit an ihrer Schule. Seit vielen Jahren ist sie als Moderatorin für das Fach Musik in der Ausbildung und Fortbildung von Lehrkräften auf Landes- und Bundesebene tätig.

Termin:

03. – 04. Februar2024

Beginn Samstag 10.00 Uhr, Ende Sonntag 13.00 Uhr

Partner: Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e.V.