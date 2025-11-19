In Würzburg haben sich die Jessicats zusammengefunden – eine reine Frauenband zu gründen, war jedoch keineswegs eine bewusste Entscheidung. Vielmehr ergab sich dieser Zustand ganz natürlich, so, wie das bei ihren männlichen Kollegen der Fall ist. Inspiriert von ihrem Publikum und ihrer einzigartigen Bandkonstellation haben sich die Jessicats für eine besondere Hommage entschieden. Das Trio spielt ein Repertoire, das ausschließlich Werke von Komponistinnen enthält. Dazu gehören sowohl etablierte Jazzmusikerinnen wie Alice Coltrane, Carla Cook und Emily Remler, als auch die Interpretinnen selbst.Das Ensemble, bestehend aus Carolin Heuser am Saxophon, Victoria Pohl am Klavier und Sabrina Damiani am Bass, überzeugt bei seinen Konzerten mit einem natürlichen und ausdrucksstarken Musikerlebnis, sichtbarer Spielfreude sowie Mut zum Risiko und Spontanität. Aufgelockert wird der Abend durch die charmanten Moderationen der Musikerinnen. Erleben Sie die Jessicats live und lassen Sie sich von ihrer Leidenschaft für den Jazz mitreißen.

Victoria Pohl (pno) Carolin Heuser (sax) Sabrina Damiani (bs)