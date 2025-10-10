Jester's Tale - Gracefire

Club Zentral Hohe Straße 9, 70174 Stuttgart

JESTER´S TALE

STEAM-ROCK AUS DEM STUTTGARTER KESSEL

Einprägsame Melodien, präsentiert durch drei unterschiedliche Stimmen, vereint mit geheimnisvollen Synthesizer-Elementen – verpackt in einem markanten Rock- Gewand. Ein emotionaler Nachtflug, der irgendwo zwischen „zu schön für Indie“ und „zu ungestüm für den Mainstream“ dahinschweift.

Who cares? Welcome to a jester's play!

VIELZAHL AN GEFÜHLEN UND STIMMFARBEN

Drei Mitglieder teilen sich das Mikrofon, was zu abwechslungsreichen Leadstimmen führt, die je nach Songstimmung und -bedarf variieren. Mehrstimmige Passagen sind dabei keine Seltenheit. Die Band hat sich bereits eine treue Zuhörerschaft erarbeitet und konnte viele tausende Streams auf Online-Kanälen erzielen. Ihre Konzerte begeistern nicht nur mit eingängigen Songs, sondern auch mit einer beeindruckenden Bühnenpräsenz, die Menschen jeden Alters und Musikgeschmacks anspricht.

IM APRIL 2025 ERSCHIEN DIE ERSTE CD "CHAPTER ONE"

Mit voller Energie brennen die Bandmitglieder darauf, die nächste Bühne zu erobern und das Publikum mit den neuen songs zu begeistern.

