Jethro Tull´s Martin Barre & Band

Aqualung Album performed in full, plus more Tull classics!

Martin Barre war von 1968 bis 2012 Gitarrist der legendären Band Jethro Tull. Sein Sound und Spiel waren zweifellos ein wesentlicher Faktor für ihren Erfolg. Martin´s Gitarrenspiel auf dem Titeltrack "Aqualung" des Aqualung-Albums wurde zu einem der 20 besten Gitarrensoli aller Zeiten gewählt. Ebenfalls ist auf diesem zeitlosen Album der Übersong "Locomotive Breath" enthalten.

Neben seinen zahlreichen Alben mit Jethro Tull arbeitete er auch mit vielen anderen Künstlern zusammen, darunter Paul McCartney, Phil Collins, Gary Moore, und teilte Bühnen mit Legenden wie Jimi Hendrix, Led Zeppelin und Pink Floyd.

Im Jahr 2021 feiern Jethro Tull das 50. Jubiläum ihres wegweisenden Albums Aqualung, welches die Band damals weltweit in die A-Liga des Rocks und in die Stadien katapultierte.

Zum Gedenken an diesen großen Meilenstein werden Martin und seine fantastische Band das gesamte Album sowie andere Klassiker aus dem Tull-Katalog auf die Bühne bringen. Tickets sichern!