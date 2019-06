Jethro Tull by Ian Anderson

× Erweitern Jethro Tull’s Ian Anderson

Ihren Stammplatz im Rock-Olymp haben Jethro Tull längst sicher. 50 Jahre nach dem ersten Album „This Was“ hat die legendäre Progressive-Rock-Band mit Frontmann Ian Anderson ihren ersten Auftritt in Hirsau.

„Aqualung“, „Thick as a Brick“ oder die rockige Version der berühmten „Bourée“ von Johann Sebastian Bach: Jethro Tull lieferten Welthits in Serie ab. Vor allem aber „Locomotive Breath“ wurde zu einer der größten Rock-Hymnen aller Zeiten. Die eigenwillige Mischung aus britischer Folklore, Klassik und Rock’n‘Roll revolutionierte seinerzeit das Musikbusiness und kommt auch heute noch beim Publikum bestens an. Bandgründer und Frontmann Ian Anderson führte außerdem die Querflöte als Hauptinstrument ein – eine Ausnahmeerscheinung in der Rockgeschichte, die zum Markenzeichen wurde.

Die Geschichte von Jethro Tull beginnt vor über einem halben Jahrhundert. Es war der 2. Februar 1968 im weltberühmten Marquee Club in London, als Jethro Tull erstmals unter diesem Namen auftraten. Die Gruppe sollte zu einer der erfolgreichsten und beständigsten Bands ihrer Ära werden und weltweit das kulturelle, kollektive Bewusstsein der Menschen erweitern. Um dieses Goldene Jubiläum zu feiern, präsentiert Ian Anderson „50 Jahre Jethro Tull“ im Rahmen einer Welttournee. Die Jubiläumskonzerte bilden einen Querschnitt durch das breitgefächerte Songrepertoire, von Stücken der Anfangszeit bis hin zu den „heavy hitters“ der späteren Tull-Alben.