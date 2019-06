Sweet Soul Music Revue mit Ron Williams

× Erweitern Sweet Soul Music Revue

Soul pur heißt es beim Calwer Klostersommer.

James Brown, Wilson Pickett, Ray Charles, Aretha Franklin und viele mehr – die Hits der ganz, ganz Großen sind bei der SWEET SOUL MUSIC REVUE zu erleben. Auf der Bühne als Gastgeber mit dabei: Ron Williams, der beliebte US-amerikanische Schauspieler, Sänger und Moderator.

Zehn Jahre ist das nun her: Als die SWEET SOUL MUSIC REVUE im März 2009 Premiere im Mannheimer Capitol feierte, ahnte niemand, was für eine Erfolgsgeschichte folgen sollte: Über 400 Konzerte im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus – darunter Auftritte in so namhaften Häusern wie der Alten Oper in Frankfurt und der Laeiszhalle in Hamburg sowie auf Festivals im In- und Ausland.

Die SWEET SOUL MUSIC REVUE macht den echten Old School Soul der 60er und 70er Jahre hautnah erlebbar. Im Rahmen der „10 Year Anniversary“-Tour, die beim Calwer Klostersommer in Hirsau Station macht, verneigt sich die REVUE mit einem besonderen Jubiläumsprogramm vor den Soul-Giganten Amerikas sowie den nicht minder bekannten Plattenlabels dieses Genres und bringt die goldene Soul-Ära authentisch auf die Bühne.

In originaler Soulbesetzung sorgt die REVUE-Band, bestehend aus neun hochkarätigen Musikern, mit vierstimmigem Bläsersatz, groovender Rhythmusgruppe und Hammondorgel für den perfekten Old School-Sound. Hinzu kommen bis zu acht Vocals.

Neben langjährigen Wegbegleitern der SWEET SOUL MUSIC REVUE wie Jimmy James, dem Grandseigneur des Soul aus New York City, Derrick Alexander und Laeh Jones aus Detroit (Michigan), Edward Wade aus Nashville (Tennessee) oder Tess D. Smith (Philippinen) werden bei der „10 Year Anniversary“-Tour auch alte Bekannte und Special Guests begrüßt. Mehr wird aber noch nicht verraten.