Jette zieht um - Bilderbuchkino der Justus-v.-Liebig-Schule, Göppingen

Jette feiert Abschied im Kindergarten, denn morgen zieht sie um, in das neue Haus, in dem sie ein eigenes Zimmer bekommt. Aber wird Pia ihre beste Freundin bleiben, wenn sie keine Nachbarn mehr sind? Was, wenn die Kinder sie dort nicht mitspielen lassen oder der Möbelwagen die Kartons nicht wieder hergibt? Doch am ersten Tag im neuen Kindergarten entdeckt Jette, dass sie schon jemanden kennt, und sogar ihre Lieblingstasse taucht wieder auf.