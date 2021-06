Jetzt aber! - Die Sommershow mit Frl. Wommy Wonder, Elfriede Schäufele & Schwester Bärbel

Frl. Wommy Wonder

Nach Monaten im kollektiven Ausnahmezustand gilt umso mehr die Devise: „Unterkriegen lassen ist nicht“ Also rein ins Kostüm und ab auf die Bretter, die die Welt bedeuten:

Jetzt aber! Und jetzt erst recht, denn „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden!“

In diesem Sinne bietet Frl. Wommy Wonder, das Urgestein der Travestie, einmal mehr schöne Chansons, spitze Satiren, bunte Bonmots, aphrodisierende Aperçus und leichte Unterhaltung mit Tiefgang für Herz, Hirn und Zwerchfell – immer nah am Leben und am Puls der Zeit. Sie bedient die Klaviatur der großen Gefühle und der kleinen Regungen und lädt ein auf eine Achterbahn der Emotionen in einem bunten Mix aus Kabarett, Comedy, Chanson und Travestie.

Wer herzlich lachen und dabei das Niveau nicht aus den Augen verlieren will, ist hier goldrichtig, und wenn Wommy mal nicht weiterweiß, gibt Kultraumpflegerin Elfriede Schäufele ´(bekannt aus den SWR-Faschingssendungen) sicherlich gern (und ungefragt) ihren Senf dazu. Sehr zur Freude des Publikums, daran soll sich auch nichts ändern. Mittwochs und donnerstags sorgt sich zusätzlich noch Schwester Bärbel um das Wohl der Gäste.

Alles in allem Pointen im Stakkato mit einer Gagdichte, die man andernorts selten findet, dennoch gibt es zwischendurch Zeit für besinnliche Lieder und Emotionen, so dass der Abend noch lange im Alltag nachwirkt.

Deshalb: Vorhang auf und Bühne frei für ein besonderes Sommerprogramm! Vergessen Sie den kleinen Ärger zwischendurch und lassen Sie uns gemeinsam schöne Stunden erleben!

Wir freuen uns auf Sie!