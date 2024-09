Jetzt! Abschluss des Festivals der Kulturregion Stuttgart

Hier und heute findet das Festival JETZT! der KulturRegion Stuttgart seinen Abschluss. Zu Fuß, per Fahrrad oder Floß – aus der ganzen Region laufen die Fäden bzw. Wege auf dem Ludwigsburger Franck-Areal zusammen. Gemeinsam wird gefeiert, an einer langen Tafel gegessen, getrunken, gelauscht und erzählt. In einer Live-Aufnahme des Podcasts „kunstundquer“ blicken die Kurator*innen, Künstler*innen und weitere Akteure zusammen mit den Besucher*innen zurück auf drei Wochen JETZT! Daneben gibt es ein Konzert für Kinder mit Sukini – seit Jahren im HipHop auch als Sookee bekannt –, bei dem auch Erwachsene auf ihre Kosten kommen. Darüber hinaus darf man sich auf künstlerische Beiträge von Ludwigsburgs Stadtschreiberin Lucia Leidenfrost und vielen weiteren freuen. Also einfach vorbeikommen und das JETZT! genießen.