Jetzt bewerben: Maskottchen Ravo sucht die coolste Stimme

× Erweitern Foto: Ravensburger Kinderwelt Ravo

Am 2. Juni feiert die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim ihren sechsten Geburtstag. Neben einem vergünstigten Eintrittspreis gibt es einen Gesangswettbewerb sowie einen Auftritt des The Voice Kids“-Teilnehmers Dimi. Kinder können sich noch bis 26. Mai 2019 als coolste Stimme bewerben.

Kinderwelt-Maskottchen Ravo sucht das Gesangstalent aus der Region Ludwigsburg-Kornwestheim und Umgebung. Interessierte zwischen fünf und 14 Jahren können sich noch bis 26. Mai per Mail an info@ravensburger-kinderwelt.de unter Angabe ihres Namens und Alters bewerben. Am sechsten Geburtstag der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim, dem 2. Juni 2019, findet der große Gesangswettbewerb in der Indoor-Erlebniswelt statt. Die beste Stimme wird dann von der Jury, bestehend aus Dietmar Allgaier, Betriebsleiter der Ravensburger Kinderwelt, Sandrine Manon Jähnig, ehemalige Profi-Turnerin in der rhythmischen Sportgymnastik und Verantwortliche für Marketing bei den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim, und dem Nachwuchs-Sänger Dimi, gekürt. Der Gewinner des Song-Contests darf sich über einen Familienurlaub für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alpina Family, Spa & Sporthotel****S in St. Johann/Alpendorf in Österreich freuen. Außerdem wird es eine Autogrammstunde mit Dimi, bekannt aus dem Musikprojekt »Von der Straße ins Studio« und dem Sat1-Format »The Voice Kids« geben. Der Nachwuchs-Sänger begeistert seine Zuhörer zudem mit einem Live-Auftritt. Besucher können sich neben den musikalischen Einlagen auf einen vergünstigten Eintrittspreis von sechs Euro pro Person freuen. So können Klein und Groß die über 20 Attraktionen der Kinderwelt zum Vorzugspreis erleben. Rasante Action mit den Fang den Hut!® Fun Cars, Riesenspaß beim memory® Flug oder der erste Führerschein in der MobileKids-Verkehrsschule – hier ist voller Spaß garantiert.