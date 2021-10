„Was siehst du?“ … „Was siehst Du jetzt??“… „Und jetzt??!“

Mit dem Solo-Tanzstück „Jetzt ein Tanz für mich“ nutzt Leonard Exner seinen Körper, um das Thema Tanz und Handicap in das Bewusstsein der Zuschauer*innen zu bringen. Angesichts der aktuellen weltweiten Situation der Isolation gerade von Menschen mit Handicap begibt sich Leonard dynamisch in alle Facetten seines Lebens mit Authentizität, Elastizität, Freiheit, Liebe, Freude und Geduld und bietet ungewohnte und ungewöhnliche Perspektiven auf die Aspekte des Anders-Seins.

Das, was in ihm steckt und was er liebt, hat Leonard durch die intensive, tief emotionale Arbeit mit dem Tänzer und Choreografen Yahi Nestor Gahe erarbeitet.

Für Ihn geht ein Traum in Erfüllung. Das Publikum wird erleben, was für ein Potential in jemandem stecken kann, den die Welt lapidar als ANDERS definiert.

Tanz: Leonard Exner

Konzept/Projektleitung/Choreografie: Yahi Nestor Gahe

Assistenz / Musik: Jenny Sprenger-Müller

Musik (Komposition): Matthias Schneider-Hollek

Fotos: Peter Pöschl

Dauer: ca. 40 min.