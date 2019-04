Jetzt machen wir erstmal nichts. Und dann warten wir ab.

Ein Abend über das Warten mit dem Altentanztheater Ensemble ZARTBITTER Choreographische Annäherungen

„Warten“

Warten gibt uns Zeit in Situationen an Orten und Plätzen, die wir oft völlig anders geplant hätten und wird meist negativ von uns wahrgenommen. Im Warten liegt oft eine seltsame Spannung auf die Ereignisse, die wir erhoffen, sie mögen dem Warten ein Ende bereiten. In diesen Situationen zeigt sich der Mensch von seinen ganz besonderen Seiten. Lisa Thomas experimentiert mit unterschiedlichen Warte-Situationen: Warten auf den Schlaf, auf den richtigen Moment, auf den richtigen Partner, warten auf eine Antwort, bis ich dran bin..... Aus kleinen Szenen und improvisierten Kurzchoreographien entstehen zarte, heftige, skurrile und berührende Bilder von wartenden Menschen.

„Das Unbewegte Vehikel“

Im zweiten Teil wählt die Choreographin Nina Kurzeja einen anderen Zugang zum Thema. Gemeinsam mit dem Ensemble setzt sie sich mit Fragen, Erfahrungen und philosophischen Überlegungen auseinander: Wenn das WARTEN kein regloser Zustand ist, sondern eine Ausdehnung von Zeit, von vielen Augenblicken hintereinander, werden diese Momente im Alter erträglicher? Nimmt Geduld zu oder nimmt sie ab? Diese Fragen werden im Stück erforscht und in Charaktere und Figuren gewandelt, die der zeitlosen Fantasie einer Zirkustruppe folgen.

Choreographie: Nina Kurzeja, Lisa Thomas

Lichtdesign: Doris Schopf

Projektleitung: Gordana Ancic, Katrin Temme