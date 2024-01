Jetzt mal Tacheles

Vor vier Jahren wurde offiziell der erste Coronafall in Baden-Württemberg nachgewiesen. Was folgte, hat es so in der Bundesrepublik nie zuvor gegeben: ein Gesundheitssystem an der Belastungsgrenze, geschlossene Schulen und Geschäfte, Ausgangssperren, Maskentragen und Impfpflicht für verschiedene Berufsgruppen, vor allem im Medizinsektor. Waren die Maßnahmen sinnvoll? Was hat die Pandemie mit der Gesellschaft gemacht? Und was müssen wir für eine nächste Pandemie lernen?

Auf dem Podium unter anderem: Die Notärztin und Bestsellerautorin Dr. Lisa Federle, Landrat Dr. Klaus Michael Rückert aus Freudenstadt, Dr. Marco Krüger, Sicherheitsethiker und Akademischer Rat der Enquetekommission des Landtags zur krisenfesten Gesellschaft, und die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Tübinger Gemeinderat und Landtagsabgeordnete Dr. Dorothea Kliche-Behnke.

Wir wollen darüber reden – und zwar Tacheles! Es moderiert SWR-Tübingen-Chef Marcel Wagner.