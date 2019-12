"Jetzt und hier"

Neun Frauen aus neun Nationen treffen sich in Göppingen seit einigen Jahren regelmäßig, um das, was sie erleben, erinnern, erträumen, was sie erdenken und erdichten, aufzuschreiben.

Ihre Muttersprache ist Tagalog, Vietnamesisch, Italienisch, Serbokroatisch, mexikanisches Spanisch, kanadisches Englisch, Rumänisch, Finnisch, Türkisch. In der 'Schreibwerkstatt für Frauen mit Migrationserfahrung' entstehen wundervolle Geschichten, die die Autorinnen in beeindruckender Spracharbeit in deutschsprachige Kurzprosa und Lyrik verwandeln, die in ihrer tiefgreifenden Qualität berührt. Bei einer Gruppenlesung stellen die Frauen einige ihrer Texte vor und erzählen von den Entstehungsprozessen.