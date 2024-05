Jetzt wird es bunt - Wie Tiere die Welt sehen

Der Himmel ist blau, das Gras grün und der Klatschmohn hat rote Blütenblätter. Für uns eine unumstößliche Tatsache. Doch würden Tiere das auch bestätigen? Sicher nicht, denn die wenigsten sehen die Welt so wie wir. Je nach Beschaffenheit des Auges können Tiere oft nur Hell oder Dunkel wahrnehmen, manche nicht die Farbe Rot und andere sehen Farbtöne für die wir nicht einmal Namen haben. Darüber hinaus gibt es Tieraugen mit denen man im Dunkeln über Kilometer scharf und sogar in Zeitlupe sehen kann. Liegen die Augen seitlich, ist der Rundumblick garantiert, was besonders für Fluchttiere wichtig ist. Als Jäger sollten die Augen besser nach vorn gerichtet stehen, denn nur so ist räumliches Sehen möglich, das die Jagd auf Beute enorm erleichtert. Wie, wann und was Tiere sehen, hängt vom Aufbau ihrer Augen und ihren jeweiligen Bedürfnissen ab. Unglaublich, wie viele Tiere Augen der Superlative aufweisen. Sie machen uns deutlich, wie wichtig der Sehsinn in der Tierwelt ist.