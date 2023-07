Jeunesses Musicales Deutschland zu Gast in Bronnbach

Kammermusik erleben – das ist das Ziel des Kurses, mit dem die Jeunesses Musicales jedes Jahr junge Musikerinnen und Musiker aus Deutschland und dem europäischen Ausland nach Weikersheim lockt.

Im Rahmen des „Kammermusikkurs für Junge Instrumentalistinnen und Instrumentalisten” haben die junge Musikerinnen und Musiker die Möglichkeit, mit hochqualifizierten Dozentinnen und Dozenten kammermusikalische Werke in verschiedensten Besetzungen zu erarbeiten.

So treffen sich einzelne Streicher, Holzbläser, Hornisten und Pianisten im Alter von 14 bis 21 Jahren, um in Weikersheim in vielfältigen Ensembles gemeinsam zu musizieren. Zahlreiche Jugendliche sind Bundespreisträgerinnen und Bundespreisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Durch intensive ganztägige Probenarbeit und Einzelunterricht können die Teilnehmenden ihre musikalischen Fähigkeiten erweitern und vor allem die Freude am gemeinsamen Musizieren erleben und genießen. Dabei entstehen aus ersten musikalischen Begegnungen Freundschaften, aus neu kennen gelernten Werken bewegende Musik!

Die Ergebnisse dieser Arbeit münden in das Musikfest im Kloster Bronnbach und in rund vier Stunden Musik, die von Bach über Schostakowitsch bis Piazzolla reichen.

Die Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) mit Sitz in Weikersheim ist Teil einer weltweiten Wertegemeinschaft der musikalischen Jugend und setzt sich für die Vision einer humanen Gesellschaft im Zeichen der Musik ein. Mit dem vielfältigen Kursangebot, ihren Initiativen und den von ihnen ausgerichteten Wettbewerben ist die JMD ein wichtiger Akteur und Impulsgeber im Bereich der Jugendkulturarbeit.