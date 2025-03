Jewelled Moon & Glasgow Coma Scale

Im Februar 2025 erscheint das zweite Studioalbum der Tübinger Band Jewelled Moon mit dem Titel Electric Waters auf Vinyl unter dem Label Clostridium Records.

Die Band, die sich 1996 aufgelöst hatte, fand Anfang 2020 wieder in ihrer ursprünglichen Besetzung zusammen. Seitdem haben sie mehrere Veröffentlichungen herausgebracht: das Debütalbum New Sun Rising (Juni 2022), das zweite Album Northern Lights (Mai 2023) sowie die EP Otherside (April 2024).

Mit einer einzigartigen Mischung aus Orgel/Rhodes, Gitarre/Gesang, Schlagzeug und Bass kreiert Jewelled Moon ihren unverwechselbaren Sound, der ihre kreative Vielseitigkeit unterstreicht.

… ein Muss für alle Fans des Progressive Rocks der 70er Jahre…

Die Frankfurter Instrumental-Band Glasgow Coma Scale, benannt nach einer in der Medizin verwendeten Skala für Bewusstseinsstörungen, wird ihrer Hauptausrichtung nach in den Medien als Post-Rock-Band geführt. Also eine recht entspannt vor sich hin groovende Erfahrung? Gewiss nicht - ein gewaltiger Energieschub durchfließt den Sound von GCS. Genretypische Gitarrenschleifen wechseln mit krachenden Riffs, die Band operiert nicht nur aus der eigenen Szene heraus, es ist vielmehr ein Verschmelzen von verschiedenen Stilen.

Die Band besitzt die faszinierende Fähigkeit, innerhalb eines Stückes die Klangfarbe fast unmerklich, doch nachhaltig zu wechseln. Wenn aus einem mystischen Elektronikschnipsel ein Song startet, klingt das stark nach Ambient, doch durch gefühlvollen Umgang mit Intensität, Spannungsaufbau und Druck entwickelt sich daraus schnell ein hoch energetischer Track, stets macht- und kraftvoll, mitreißend und ekstatisch. Ganz wunderbar entwickeln sich die Themen in kreiselnden repetitiven Gitarren in immer höhere Sphären und öffnen deinen Geist. Quasi eine bewusstseinserweiternde Droge – es ist schlichtweg mitreißend gute Musik.

Die Kompositionen verströmen eine starke, suggestive Kraft, lassen Bilder und Landschaften in den eigenen Gehirnwindungen erwachsen. Bewusstseinserweiterung auf Notenbasis. Steig ein, schnall dich an und genieße den Trip mit Glasgow Coma Scale.

