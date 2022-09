Jüdisches Leben in Rothenburg. Eine Führung mit Pfarrer Dr. Oliver Gußmann

Im Mittelalter war Rothenburg eine bedeutende Stadt für das Judentum in Deutschland, damals genannt „Aschkenas“. Rabbi Meir ben Baruch hat die Rothenburg weit über ihre Grenzen hinaus bekannt gemacht.

Die Führung besucht die wichtigsten Orte jüdischer Geschichte in der Stadt Rothenburg. Dabei sind einige Spuren zu entdecken, die selbst Rothenburger (noch) nicht kennen. Volkshochschule Rothenburg in Zusammenarbeit mit Bildung evangelisch im Rahmen der 12. Jüdischen Kulturwoche in Rothenburg ob der Tauber.