Der ultraorthodoxe Jude Ben trifft in der Wüste Sinai auf Adel, der sein Kamel sucht. Bald gibt es allerlei Verwicklungen um kulturelle Unterschiede.

Die überwiegend in der Wüste Sinai spielende Komödie wurde an atemberaubenden Schauplätzen wie dem Wadi Rum in Jordanien gedreht, wo auch „Lawrence von Arabien“ und „Dune“ entstanden.

120 Min, Deutschland 2022. Regie: Stefan Sarazin und Peter Keller.

nichtganzkoscher-film.de.