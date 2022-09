Dr. Ludwig Spaenle: „Jüdisches Leben kennenlernen – Antisemitismus entgegenwirken“

Vortrag im Städtischen Musiksaal in Rothenburg in Zusammenarbeit von „Bildung evangelisch“ und den „Rothenburger Diskursen.“ Jüdisches Leben ist in Bayern und in ganz Deutschland nach wie vor antisemitischen Anfeindungen und Gefährdungen ausgesetzt.

Der Antisemitismusbeauftragte Dr. Spaenle wird in seinem Vortrag die Möglichkeiten beleuchten, wie Staat und Zivilgesellschaft dagegen vorgehen können. Dazu gehören Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft ebenso wie der Austausch mit Jüdinnen und Juden in Bayern, aber auch mit Israel. In der Prävention ist Wissensvermittlung von zentraler Bedeutung. Eine besondere Rolle spielt dabei jüdisches Leben in Deutschland und Bayern, dessen 1700-jährige Geschichte im Festjahr 2021/22 besonders gewürdigt wurde.