Auf seiner „Son of a Carpenter Tour“ verbindet JIM JEFFERIES den vom Beruf seines Vaters als Zimmermann geprägten Beobachtungshumor seiner Jims Kindheit mit einer schonungslosen Sicht auf die moderne Welt. Bei der urkomischen und absolut ehrlichen Show am 4. Oktober in der Stuttgarter Liederhalle ist kein Thema tabu.

JIM JEFFERIES ist einer der beliebtesten und angesehensten Comedians seiner Generation und begeistert das Publikum weltweit mit seiner provokanten, an Überzeugungen rüttelnden und zum Nachdenken anregenden Comedy. Seit "Contraband" im Jahr 2008 hat der Austarlier insgesamt zehn Stand-up-Specials veröffentlicht. Zudem war er in Filmen und im Fernsehen zu sehen, unter anderem in der Comedy-Serie "Legit", die er für FX mitgeschrieben, als ausführender Produzent betreut und in der er die Hauptrolle spielte. Jim moderierte und war Mitbegründer der beliebten Comedy-Central-Serie "The Jim Jefferies Show", die von 2017 bis 2019 drei Staffeln lang lief. Im Jahr 2019 wurde Jim beim" Just-for-Laughs"-Festival als Stand-up-Comedian des Jahres ausgezeichnet.

Derzeit ist er als Moderator der FOX-Reality-Show „The Snake“ zu sehen, in der die Teilnehmer ihr Training, ihren Charme und ihre Überzeugungskraft einsetzen müssen, während sie sich furchteinflößenden Herausforderungen stellen, die darauf ausgelegt sind, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Außerdem ist er neben Tyriq Withers, Marlon Wayans und Julia Fox in Jordan Peeles neuester Produktion „Him“ zu sehen.