Jim Kahr Band

Chicago Blues, Soul & Funk

Jim Kahr ist ein Grenzgänger zwischen Blues, Soul und Funk. In seiner Heimatstadt Chicago, dem Zentrum der elektrischen Bluesmusik und zu Kahrs Jugend prallvoll mit Bluesclubs, Bluesbands und einschlägigen Radiosendern, sog er die Musik von Musikern wie Wes Montgomery, Otis Rush und Junior Wells auf und ließ sich inspirieren vom britischen Blues der 1960er Jahre.

Junior Wells wurde Kahrs erster Mentor. Als Bandmitglied von Slam Hammer spielte er u.a. mit Buddy Guy, nahm 1973 ein Album mit Freddie King und Jimmy Rodgers auf und trat dem legendären Bobby Blue Bland Orchestra bei. Mitte der 1970 Jahre folgte eine Plattenaufnahme mit John Lee Hooker, den er auch auf Tourneen begleitete.

Jim Kahr – Gitarre, Gesang

Alex Logel – Hammond

Willy Wagner – Bass

Markus Hassold – Schlagzeug