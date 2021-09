Jim Knopf – Wer kennt ihn nicht?

Literatur hat eine große Bedeutung, wenn es um die Entwicklung von Rollenbildern für Kinder geht. Bilder und Geschichten prägen früh und bieten auch Identifikationsfläche für Träume und Visionen. Jedoch enthalten viele Klassiker der Kinderliteratur rassistische Begriffe und Darstellungen. An diesem Abend wollen wir für Rassismus in Kinderbüchern sensibilisieren, als Stadtbibliothek unsere aktuelle Umgehensweise mit diesem Thema vorstellen und mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Wir bitten um Anmeldung per E-Mail an bibliothek@heilbronn.de. Der Zugangslink wird dann an die angemeldeten Personen verschickt.