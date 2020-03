Jim Snidero European Quartet

Bejubelt als „meisterhafter Musiker“ und „Virtuose am Altsaxophon“ (Downbeat Magazine), vereint der Altsaxophonist Jim Snidero in seiner Musik das Einzigartige und gleichzeitig Unwiderstehliche des Jazz. Ob als Veteran im Studio (EMI, Milestone, Savant usw.) oder als Sideman u.a. mit Jack McDuff, Mingus Big Band, Frank Sinatra uvm. – Snidero kann wahrhaftig von sich behaupten „been there, done that“.

Freuen Sie sich auf eine europäische All-Star Besetzung vom Feinsten!

Besetzung:

Jim Snidero - alto aaxophone

Oliver Kent - piano

Martin Zenker - bass

Rick Hollander - drums