„Excellent modern blues from a real expert and a great band that you will want to check out”. So war nach Erscheinen von Jimmy Reiters zweitem Album „Told You So“ (2015) selbst in den USA zu lesen, zumal das Debüt „High Priest Of Nothing“ 2011 bereits mit dem Preis der dt. Schallplattenkritik ausgezeichnet worden war. Davor war der Osnabrücker über zehn Jahre in der Band des US-Sängers und Harpspielers Doug Jay tätig und galt als einer der besten jungen Gitarristen der europäischen Bluesszene. Außerdem begleitete er immer wieder andere namhafte Blueskünstler, darunter Louisiana Red, Larry Garner und Darrell Nulisch. Seit 2016 hat Jimmy auch zwei viel gefragte Gitarrenlehrvideos bereitgestellt.

Die Latte lag also für das dritte Album „What You Need“ (2019), das er mit seiner Stammformation Jasper Mortier (Bass), Björn Puls (Schlagzeug) und Nico Dreier (Keyboards) eingespielt hat, ziemlich hoch. Mit dem Gewinn des German Blues Awards als beste deutsche Bluesband und der Ernennung Reiters zum „besten zeitgenössischen Blueskünstler“ hatte die Formation jedoch genügend Rückenwind, um sie mühelos zu überspringen. 2021 veröffentlichte Jimmy mit „Live“ seinen ersten Konzertmitschnitt. Spürbare Spielfreude auf der Bühne und eine direkte Verbindung zum Publikum werden der Jimmy Reiter Band bei Konzerten gerne attestiert, und das dokumentiert die mit fast 80 Minuten Spieldauer randvolle CD eindrucksvoll.

Beginn: 20:30 Uhr