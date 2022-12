"Jin und die magische Melone" mit den Stuttgarter Philharmonikern

Musik erleben – Musik hören, sehen, spüren und auch selbst aktiv werden – all das möchten wir gerne Schülerinnen und Schülern im Grundschulalter mit unserem Kinderkonzert ermöglichen.

Dargeboten wird das Stück ‚Jin und die magische Melone“ von Howard Griffiths, der als Dirigent selbst die Aufführung leiten wird.

"Jin und die magische Melone" von Howard Griffiths:

Sven staunt nicht schlecht, als die Wassermelone auf seinem Küchentisch plötzlich zu sprechen beginnt. In ihr steckt nämlich ein kleiner, vom mächtigen Wettergeist verzauberter Geist! Und Jin ist in großer Gefahr: Findet er vor dem nächsten Vollmond nicht vier exotische Instrumente, dann will der Wettergeist die Melone – mitsamt Jin – doch tatsächlich auffressen! Klar, dass Sven Jin helfen will. Und so beginnt das aufregendste Abenteuer, das Sven je erlebt hat: Los geht’s auf einem fliegenden Teppich nach Istanbul und weiter auf der sagenumwobenen Seidenstraße bis nach China. Gut, dass ihnen auf der Suche der schelmische Nasreddin Hoca – der verkehrt herum auf seinem Esel reitet -, vier freundliche Musiker und ein geheimnisvolles blaues Glücksauge weiterhelfen. Doch bald ist Vollmond! Gelingt es Jin und Sven wohl, die Instrumente zu finden, den mächtigen Wettergeist zu besänftigen und Jins Leben zu retten?

Restkarten gibt es vor Ort 30 Minuten vor Beginn.

Mitwirkende: