Jiwon Park, Donghyun Wo und Jukyeong Park

Die Südkoreanerinnen Jiwon Park, Violine, Donghyun Wo, Cello, und Jukyeong Park, Klavier haben sich an der Hochschule als Master- und Kammermusikstudentinnen zu einem erfolgreichen und vor allem begeisterten Ensemble zusammengefunden.

Jiwon Park blickt auf zahlreiche solistische Auftritte u.a. mit dem Seoul Seoul Philharmonic Orchestra zurück und ist Gründerin des Ensembles De O. in Deutschland, ihre Triopartnerin Donghyun Wo erzielte ebenso etliche internationale Erfolge als Solistin und ist parallel eine Postgraduale Absolventin der Kunstuniversität Graz. Mit der Meisterklassenstudentin Jukyeong Park ist das Trio musikalisch komplett. Die erfolgreiche Musikerin gewann u.a. den 3. Preis beim 2nd International Artists Competition, blickt auf renommierte internationale Meisterkurse zurück und ist als Solistin wie auch in der Kammermusik aktiv. Unter anderem mit Schumanns Klaviertrio Nr. 1, seiner Frau Clara 1847 als Geburtstagsgeschenk zugedacht, präsentieren sie eines seiner bedeutendsten und populärsten Werke und würdigen mit Ihre Darbietung eine zwar wenige bekannte, doch sehr reizvolle Komposition Haydns.

Joseph Haydn – Klaviertrio Hob. XV:36

I. Allegro moderato

II. Polonaise

III. Finale: Allegro molto

Robert Schumann – Adagio und Allegro op. 70

Langsam, mit innigem Ausdruck – Rasch und feurig

Robert Schumann – Klaviertrio Nr. 1 op. 63

I. Mit Energie und Leidenschaft

II. Lebhaft, doch nicht zu rasch

III. Langsam, mit inniger Empfindung

IV. Mit Feuer