Nicht lange ist es her, da hat sich Jenny Sprenger-Müller ein Herz gefasst und sich auf eine musikalische Reise begeben. Ihre Leidenschaft fand Gegenliebe bei anderen Musikern und jetzt steht sie mit “JJ and Friends“ auf der Bühne. Voller Elan, kraftvoll und mit klarer, virtuoser Stimme gibt sie Jazz und Soul zum Besten, aber auch Blues und Pop. Das Programm reicht von fetzigen bis zu nachdenklichen Momenten und bringt Titel von Eva Cassidy, Aretha Franklin, Quincy Jones, Stevie Wonder und anderen zu Gehör. Jenny ist u.a. Sängerin der WalDieBigBand. Besetzung: Madeleine Gramer (Piano), Frank Wolf (Gitarre), Jens Burghaus (Bass) und Florian Dittrich (Schlagzeug).