JKS: Kreativer Buchbinde-Workshop

Tauche ein in die Kunst des Buchbindens! Im Workshop lernst die Grundlagen des traditionellen Handwerks kennen und gestaltest dein eigenes, selbst gebundenes Buch in Form einer Klebebindung. Schritt für Schritt führe ich dich durch den Prozess - vom Entwurf bis zur Fertigstellung. Am Ende hältst du ein einzigartiges Werk in den Händen, das deine Kreativität und Handarbeit widerspiegelt. Ob als Tagebuch, Skizzenbuch oder Geschenk; lass deiner Fantasie freien Lauf.

Dozent: Smilla Winger