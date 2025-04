JKS: Urban Sketching - Zeichnen was man sieht

Wir starten mit einer Einführung in das Urban Sketching, mit Beispielen und grundlegenden Techniken für die vielen Möglichkeiten dieses künstlerischen Ausdrucks. Gespickt mit praktischen Übungen, vertieft ihr euch mit Bleistift, Fineliner aber auch Aquarellfarben in das perspektivische Zeichnen und Figurenzeichnen. Gelerntes wendet ihr mit kniffligen Aufgaben an und skizziert viel, vor allem im Freien. Angesprochen sind alle, die Interesse an Urban Sketching haben und ihre Zeichenfähigkeiten in einer kreativen und praxisorientierten Umgebung verbessern möchten.

Bitte mitbringen: Skizzenbuch mit aquarellfähigem Papier, Aquarellfarben(Empfehlung: Kasten mit Näpfchen (Schmincke, Sennelier, Winsor und Newton, Van Gogh)) Aquarellpinsel,(keine festen Borsten), Bleistift (HB und 2B), Wasserfester Fineliner Größe 0,5-0,8, Wasserglas, Sitzmöglichkeit (entweder Decke oder Handtuch oder Campinghocker), Vesper und Getränk