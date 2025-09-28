Jo Ambros Trio "How many times"

Die Kraft des Protests in der Musik.

Im Rahmen der interkulturellen Woche lädt das Jo Ambros Trio zu einem eindrucksvollen Konzertabend ein, der musikalische Brücken über Länder, Zeiten und Kulturen hinweg schlägt. Unter dem Titel „How many times“ erklingen kraftvolle Bearbeitungen historischer Protestsongs aus den USA, dem Spanischen Bürgerkrieg und Frankreich. Diese Lieder erzählen von Unterdrückung, Widerstand und dem ungebrochenen Streben nach Freiheit – Themen, die in vielen Kulturen verwurzelt sind und bis heute weltweit Menschen bewegen.

Mit dieser Veranstaltung wird die interkulturelle Woche um eine künstlerische Perspektive bereichert, die eindrucksvoll zeigt, wie Musik zum gemeinsamen Ausdruck von Hoffnung, Kampfgeist und Solidarität werden kann. Jo Ambros und sein Trio machen die emotionale Tiefe und musikalische Schönheit des politischen Liedes erlebbar – jenseits von Sprachgrenzen und Herkunft.

Begleitet wird das Konzert durch historische Einordnungen und Kommentare von Frank Bauer, Stadtarchivar in Kirchheim. Ein Abend, der Musik und Geschichte verbindet und zeigt: Protest kennt viele Sprachen – aber eine gemeinsame Botschaft.