Jo Jung "Chansons á moi"

In der "amerikanischen" Kurpfalz und Rheinhessen aufgewachsen, mit der Lieblingstante in München, dem echange franco-allemand, wie ihn Adenauer und die Gaulle förderten und dem Studium in belle France und im Rheinland, "umduftete" ihn immer ein bunter "Strauß" an Sprachen. Über den Umweg Ruhrgebiet landete er im Schwabenland... Jo Jung spielt und singt in diesem Programm Chansons, die ihn bewegten, die berührern. "Une soiree pleine de suprises".