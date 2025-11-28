Jo Jung & Edgar Müller: Von Engeln und Bengeln

Mit Edgar Müller, einem wahren Piano-Jongleur, der nicht nur als „Bänd-Scheff“ in den „Bluesbrothers sru se Länd“ den musikalischen Leiter der WLB-Truppe gibt, wo er schwarze wie weiße Tasten mal heftig, mal sanft, aber gleichberechtigt behämmert und streichelt, sondern auch als Duo-Partner von Jo Jung, einem textlich gewieften Silbenakrobaten und sowieso versierten Außendienstler für Wort und Bild, mit Takt und Ton zur Seite steht.

Sie sind seit 25 Jahren nicht nur Freunde, die mit der Rock’nLyrix-Band Poems on the Rocks das Publikum zum zappeln bringen, sondern stehen auch als Literatur-Piano-Duo mit verschiedenen Programmen öfter gern vor selbigem.

Heut gibt‘s Geschichten von Nikoläusen, die den Kamin nicht mehr hochkommen oder Gedichte von weisen Eseln eingewoben in Weihnachts- Melodeien, die Sie so garantiert noch nicht gehört, resp. erlebt haben. Achso, ja- äh - die Rentiere, die besoffen darum feilschen, wer vorne den Schlitten ziehen darf, die sollten sie auch nicht verpassen Hallelujah-Krussifix.

Inwieweit das Fess der Fesde für Sie, werdes Pullikum, dann noch‘n Besinnlisches is, bleif…schullijung…bleibt Ihn‘ übalassen…Pros…t