Jo Lendle auf den Spuren der Flugpionierin Amelia Earhart

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagein Bad Mergentheim findet mit Jo Lendle und Katrin Schumacher eine Lesung mit Gespräch statt. Über den Wolken – stilecht im Hangar!

Jo Lendle ist nicht nur der Verleger des Münchner Hanser Verlags. Er schreibt auch ganz wunderbare Romane, zuletzt über die amerikanische Flugpionierin Amelia Earhart.

Wir fliegen mit Amelia hoch über dem Ozean, am 2. Juli 1937, in ihrer Lockheed Electra, bei ihrem Versuch, als erster Mensch die Welt zu umrunden. Jo Lende schildert sie als Heldin, die keine Heldin sein will. Amelia fliegt, sie schreibt, sie setzt sich für Frauen ein – ein Vorbild. Doch sie hadert mit all den Zuschreibungen. Also hebt sie ab und lässt alles hinter sich. Die Himmelsrichtungen ist das Porträt einer mutigen, charismatischen Frau. Und es ist eine Liebesgeschichte mit wechselnden Beteiligten – manche erstaunlich, andere flüchtig wie Sommerwolken.

Welchen besseren Ort für die Lesung aus diesem herrlichen Roman könnte es geben als den Flugplatz in Unterschüpf? Im Hangar inmitten von Flugzeugen steigt Amelia auf in die Lüfte. (Und wer weiß, vielleicht nicht nur Amelia!)

Der LSV Bauland sorgt für Getränke.

In Kooperation mit dem Luftsportverein Bauland e.V.